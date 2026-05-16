バレーボールの世界三大大会のひとつ、ネーションズリーグが6月4日に開幕。予選ラウンド第3週（7月8日〜）は男女ともに大阪で開催される。24年大会では主要国際大会で10年ぶりとなる銀メダルを獲得した女子日本代表も、前回は4位と涙を呑んだ。自身も中高でバレー部に所属（セッター）し、入社直後の98年から現場取材を重ねてきた、実況のTBS新タ悦男アナウンサーが、再び表彰台を狙う選手たちの素顔をリポートする（第1回）。ネー