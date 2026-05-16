西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。朝の光景を投稿しました。【写真を見る】【 西川忠志 】「本日も劇場へ」始発駅から貸切状態で余裕の笑み剛腕にフォロワー「かっこよです！」西川さんは、濃いブラウンのTシャツにカーキのチノパンと黒のキャップを合わせ、がらんとした電車内に一人悠然と座る姿を投稿。写真には「箕面萱野」という駅名標示が見えてお