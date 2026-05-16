強盗を計画し凶器を準備したとして、警視庁は16日までに、強盗予備の疑いで住所職業不詳、中江愛斗容疑者（22）を逮捕した。4月に同容疑で少年ら10〜40代の計5人を逮捕しており、容疑者がうち知人の1人を勧誘したとみている。