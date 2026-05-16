モデル・タレントの滝沢カレンさんが、自身のインスタグラムを更新。34歳になったことを報告しました。【写真を見る】【滝沢カレン】「34歳になりました」「お仕事の楽屋で大好きなアーノルドと共に祝っていただきました」「無事、2026年5月13日に34歳になりました」「まだまだ地球年齢に比べたら呼吸ほどのはじっこのような年齢ですが、それでもわたしなりにとびっきりの34年間を過ごせてきた気がします」と綴りました。続けて