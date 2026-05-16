将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。対局は正午になり、昼食休憩に入った。藤井名人のストレート防衛と自身初の4連覇がかかる注目の大一番は、雁木対矢倉の戦いへと進んでいる。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第4局（生中継中）「将棋のまち」高槻市を舞台に行われてい