はなまるうどんは、2026年5月12日から6月10日まで「初夏のクーポン祭り」を開催しています。テイクアウトも対象6月10日までの期間中、公式アプリで「冷たいうどん」が1杯100円引きになるクーポン2枚が配信されます。「ざる」や「ぶっかけ」はもちろん、「白ごま担々」や「豚しゃぶごま担々」などにも利用OK。クーポン1枚で、1会計内の冷たいうどんがすべて100円引きになります。ここでは「冷たいうどん」メニューの一例を紹介。店