5月16日（現地時間15日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナル第6戦が行われ、デトロイト・ピストンズが敵地のロケット・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズと対戦した。 負ければ敗退が決まるピストンズは、試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、第1クォーター終了間際にダニス・ジェンキンスがフリースローを