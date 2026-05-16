内臓脂肪の減少において、日々の食事内容は根幹をなす要素です。どのような食品を選ぶかによって、血糖値のコントロールや代謝への影響が大きく変わります。食物繊維やタンパク質をはじめとする栄養素の役割を理解し、食品選びに活かすことが内臓脂肪対策の土台となります。ここでは、おすすめの食品とその働きを解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医