テレビを見て拍手をする女の子（⇒次へ）【画像を見る】これは代表選手顔負け！目が離せなくなるパフォーマンス姿スポーツ好きでなくても熱くなってしまうイベント、オリンピック。家族全員でテレビにくぎ付けになったご家庭もあるのではないでしょうか？そんなオリンピックを、誰より満喫する女の子がInstagramで話題になっています。選手たちの演技を全身で楽しむ姿を見せてくれたのは、1歳10か月のここちゃん。お母さんninpu_de