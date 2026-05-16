「胃カメラ（上部消化管内視鏡）」と「バリウム」の違いを、松井太吾先生（まつい内科医院副院長）にメディカルドック編集部が聞きました。 編集部 胃の検査には、どんなものがありますか？ 松井先生 一般的に「胃の検査」というと、胃カメラとバリウム検査が良く知られていると思います。 編集部 それぞれについて教えてください。 松井先生 「胃カメラ」というのは通称で、正式には「上部消化管内視鏡検査」