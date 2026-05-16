こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。仕事の合間や、ちょっとひと息つきたい時。「甘いものが食べたい……！」と思う瞬間、ありますよね。でも同時に、カロリーや栄養面が気になってしまうのも正直なところで……。そこで見つけたのが、アサヒコの「スイーツ豆腐バー」シリーズ。お豆腐で作られたヘルシースイーツが、さらに“具材入り”に進化したと聞き、気になって実際に食べ比べてみました！■豆腐な