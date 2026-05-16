開催：2026.5.16 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 5 - 10 [カブス] MLBの試合が16日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとカブスが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。 1回表、4番 イアン・ハップ 3球目を打ってセンターへ