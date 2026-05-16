FRUITS ZIPPERのメンバーとして活躍しながら、ソロとしても着実にステップを重ねている櫻井優衣さん。グループとしては初の単独ドーム公演を成功させるなど、その勢いはますます加速中です。2026年3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）にはソロで出演し、新たな一面を披露。マイナビウーマンでは、そんな櫻井さんのバックステージに直撃し、TGCの感想からファッション