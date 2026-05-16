タカノフルーツパーラーは5月25日、「みやざきマンゴーの日」に合わせて期間限定商品を販売します。■各店舗で一日限定仕様のパフェが登場「マンゴー(5)食べてにっこり(25)」という語呂合わせと、このころに宮崎マンゴーの出荷が最盛期を迎えることから、「みやざきマンゴーの日」とされている5月25日。当日は、全店5月25日（月）の一日限定仕様で提供されます。◇新宿本店宮崎マンゴーのパフェ〜みやざきマンゴーの日仕立て〜3,