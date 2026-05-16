プレミアリーグのアーセナルは現地５月15日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。新ユニは伝統の赤と白を基調に、襟元から肩にかけて濃い赤をベースにしたスリーストライプスが施されている。クラブは公式サイトで、新ユニのコンセプトを次のように説明している。「深みのある赤色のボディとシャープな白色の袖を組み合わせることで、一目でアーセナルと分かるシルエットを実現。デザインにはエミレーツ・スタ