バイエルンは15日、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーと同GKスヴェン・ウルライヒの2選手と契約延長に至ったことを発表した。なお、両選手ともにそれぞれ新契約は2027年6月30日までとなる。現在40歳のノイアーはシャルケの下部組織出身で、2006年にトップチームでデビューを果たした。その後2011年にバイエルンに移籍すると、以降チームの絶対的守護神としてここまで公式戦通算597試合に出場。2017年からはチームのキャプテン