ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手が左肘の関節内遊離体のため15日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表。予定されていた先発登板を急きょ回避した。IL入りは12日（同13日）にさかのぼって適用される。 ■佐々木朗希ら若手にも期待高まる この日、エンゼルスとの試合に登板予定だった左腕スネル。今季は開幕から左肩の疲労で出遅れていたが、10日（同11日）のブレーブス戦で復帰したばかり