この記事をまとめると ■ブレーキには「ディスクブレーキ」と「ドラムブレーキ」の2種類が存在する ■利きの良し悪しはブレーキパッドとブレーキローターのサイズが影響する ■制動力を求めるためにブレーキキャリパーを2個装備したクルマも存在した ブレーキの利きは何で決まる？ 現在、自動車で使われている機械式ブレーキには、ふたつのタイプがある。ひとつはディスクブレーキ、そしてもうひとつがドラムブレーキだ。もちろ