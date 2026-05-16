オムロン ヘルスケア（京都府向日市）は、「音声付電子体温計 MC-H700」を2026年5月21日に発売する。電池交換がしやすい「電池起き上がり」構造採用日本視覚障害者団体連合と連携し、改善点やユーザーの声を反映して開発したという。測定の手順や結果の音声ガイドを備えるほか、操作ボタンを1つに集約した簡単操作、予測式の採用により約15秒の素早い検温などを実現した。加えて実測検温も可能だ。触るだけで表裏が分かる形状を採