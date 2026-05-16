南米ペルーで行われている任期満了に伴う大統領選挙で、15日、フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏ら2人が6月に行われる決選投票に進むことが決まりました。ペルーの大統領選には過去最多となる35人が立候補し、フジモリ元大統領の長女で、中道右派政党の党首、ケイコ・フジモリ氏（50）も立候補しています。ケイコ氏はこれまでに3度、大統領選に挑戦していますが、いずれも決選投票で敗れています。選挙事務局によりますと、投票か