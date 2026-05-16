『FIFAワールドカップ2026』サッカー日本代表メンバーに選出された、上田綺世と中村敬斗が6月10日発売のグラビア週刊誌『anan』2499号（マガジンハウス）スペシャルエディションの表紙とグラビアに登場する。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーとして日本代表を勝利へと導く二人の、今まさにW杯という戦いの場に挑む決意と覚悟に満ちた、魂のこもった表紙と、ピッチで見せる勇姿とはまた違った新たな魅力が全開の