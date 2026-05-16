◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー0DeNA（5月15日、東京ドーム）8回、DeNAの柴田竜拓選手への初球を見て、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチはブルペンで思わず、「アイツ、気持ち切ってないよな」とモニターに映る井上温大投手を見つめました。これまで140キロ台後半だったストレートが、141キロとかなりのダウン。井上投手としては7回で中継ぎにバトンタッチと思っていたのか、一度、スイッチをオフにしていたよう。それでも「先頭を