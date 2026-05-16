◇MLBフィリーズ11-9パイレーツ(日本時間16日、PNCパーク)フィリーズのカイル・シュワバー選手が2打席連続本塁打を放ち、今季メジャー最速で20号に到達しました。これで直近8戦9発を記録し年間72本ペースに。昨季ナ・リーグ本塁打王がその真価を発揮しています。フィリーズが1-6とビハインドで迎えた5回。2死1塁とすると第3打席を迎えた主砲のシュワバー選手が高めの直球をとらえ19号2ランを放ちます。すると3-8と突き放されてむ