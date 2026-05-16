◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間16日、エンゼル・スタジアム)ドジャースが4回、アンディ・パヘス選手とマックス・マンシー選手の2者連続ホームランで4点を先制しました。両チーム無得点の4回、ドジャースはヒットと四球でノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。ここでパヘス選手が低めの直球をセンター方向へはじき返すと、打球はそのままフェンスオーバー。5試合ぶりヒット&6試合ぶりの一発が、チームに勢いをもたらす