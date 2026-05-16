「ホワイトソックス５−１０カブス」（１５日、シカゴ」村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスは、連勝が５でストップ。今季最長の６連勝を逃した。村上は４打数１安打だった。ともにシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「２番・一塁」で先発。初回の第１打席は空振り三振に倒れた。１点を勝ち越された直後の四回無死は２球で追い込まれたが、外角へのチェンジアップを軽打して技ありの左前打