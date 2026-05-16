5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が、20日午後8時から放送されるMBS（※関西ローカル）『クイズ！昭和101年』（後8：00）に出演する。昭和時代が始まった1926年からの101年間は、日本史上、政治、社会、経済が最も変化した激動の101年といえ、そんな刺激的で興味深い101年の間に起きたさまざまな出来事を、MCの村上、アシスタントの高橋成美と4人のタレント解答者、そして昭和を愛する一般解答者101人と振り返る。【写真】