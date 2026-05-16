「エンゼルス−ドジャース」（１５日、アナハイム）ドジャースが先制した。０−０で迎えた四回。先頭のスミスが中前打、タッカーが四球を選んで無死一、二塁とした。相手の暴投で無死二、三塁とし、５番・パヘズがカウント３ボールから真ん中低めの直球をすくい上げて中堅右へ１０号３ランを放った。さらに６番。マンシーも右越えへ２者連続となる１２号ソロを放った。この日のドジャースはビジターでア・リーグのエンゼ