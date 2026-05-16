Photo:吉嗣裕馬 2025年8月6日の記事を編集して再掲載しています。日本の美意識が詰まったスーツケースと言えるんじゃないでしょうか。世界初、上下縦にも左右横にも開くスーツケースが発売されて今年で10年。このアイデアとそれを実現する技術力で生まれたのが、国産バッグブランドPROTECA（プロテカ）の360（スリーシックスティ）シリーズ。 北海道は赤平市にある広大な自社工場で一から製