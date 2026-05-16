トランスフォーマーは、ジョナサン・メジャース主演のサイコなヒューマンドラマ『ボディビルダー』のDVDを2026年7月3日に発売する。価格は4,620円。ジョナサン・メジャース主演のサイコなヒューマンドラマ『ボディビルダー』のDVDが7月3日に発売『ボディビルダー』は、一流のボディビルダーを目指し、鍛え上げた肉体で雑誌の表紙を飾るのに執着した男を描いたサイコなヒューマンドラマ。主演は『クリード 過去の逆襲』（2023）など