「相続税の申告をしたら、それで終わり」――そう思っている人も多いかもしれません。しかし実際には、相続税を申告した人の“約7人に1人”が、税務署から実地調査や電話・文書による接触を受けています。ゴールデンウィークの帰省をきっかけに、親の相続について考え始めた人もいるのではないでしょうか。今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監／円満相続を支援する士業の会 編／株式会社エッ