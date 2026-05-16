新日本プロレスの天山広吉（５５）が、２３日１３時から「燃える闘魂アントニオ猪木展」（ジェイアール京都伊勢丹１０階催事場）にて引退報告会を開催することが発表された。１９９０年の入門から新日本一筋３６年を貫いてきた天山は、８月１５日両国国技館大会での引退を発表済み。引退試合の相手は名タッグ「テンコジ」で活躍した盟友・小島聡とのシングルマッチを希望している。これを受け自身の地元・京都で開催中の「ア