予断を許さない状況と言われていた子猫を保護した投稿者さま。献身的にお世話を続けた結果、まるで“おっさん”のような姿へ立派に成長！堂々たる姿はTikTokでも43万回も再生されるほど話題になり、「めちゃくちゃ幸せ太り…………！！」「めっちゃ立派に育ってるw」「いい具合におじさんになってる笑」などの声が殺到しています。 【動画：予断を許さない状態だった『ボロボロの保護子猫』→お世話を続けた結果…現在の『まさ