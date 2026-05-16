白髪染めにストレスを感じたら、ハイライトを活用した「白髪ぼかし」へシフトしてみて。白髪を隠すのではなくデザインの一部として取り入れることで、根元が伸びても目立ちにくくなるうえに、オシャレも楽しむことができます。今回は人気美容師さんたちが提案する、大人世代の美しさを引き立てるハイライトスタイルをご紹介します。 地毛を活かした切りっぱなし外ハネボブ 地毛をベースにハイライトをバランスよく