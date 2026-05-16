猫の心が弱っているときのサイン3つ 1.食欲がない 猫も人間のように、悲しくなったり不安になることがあります。そんなときに食欲が落ちるのは猫も一緒です。大好きなごはんをあまり食べなくなり、元気がないなと感じたら、心が弱っているかも知れません。 ただ、食欲がないのは体調不良のことも多いです。食欲不振が続いたり、嘔吐や下痢などの他の症状がある場合は動物病院を受診しましょう。 2.過剰なグル&