ある日筆者の知人B子さんは、高校生の息子から「彼女ができた」と報告されたそう。でもその彼女、話を聞けば聞くほど、心配な点が増えてしまい……。SNS恋愛の危険に、未成年の我が子が巻き込まれてしまったエピソード。 息子に、初めての彼女 ある日、高校生の息子が照れくさそうに、でも嬉しそうに報告してくれました。「母さん、俺、彼女できた」 「えっ、本当？」突然のニュースに、私は思わず聞き返しま