Audibleのようなオーディオブック配信サービスは移動中などでも視聴できるため人気が高く、それゆえ電子書籍ファイルの所有者が手持ちの電子書籍を音声化したいという要望は結構あるはず。「ebook2audiobook」は電子書籍をファイルとして所持しているという前提はあるものの、低スペックなPCでも手軽に音声読み上げファイル化できるということなので、実際に確かめてみました。DrewThomasson/ebook2audiobook: Generate audiobooks