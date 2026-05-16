上田市では16日、青空の下で親子が泥だらけになる運動会に参加しました。全身を泥だらけにして田んぼを走り回る子どもたち。上田市塩田地区で行われたのは、どろんこ運動会です。地元の自然に親しんでもらおうと初めて開かれ、16日は親子5組15人が参加しました。種目は玉入れや綱引き。親子は思い思いに楽しみ、のどかな田園地帯に笑い声が響きました。参加した小学3年生は「どろどろで気持ちいい」参加した年中園児は「楽しかった