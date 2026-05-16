◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で３戦ぶりに打者復帰し、４点リードの５回先頭で迎えた３打席目は左翼フェンス際に大飛球を放ち、ワンバウンドでフェンスに直撃する二塁打とした。これでメジャー通算２００二塁打を達成。慣れ親しんだ古巣の本拠地エンゼル