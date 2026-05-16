タレントの神田うの（５１）が、驚きの衣装ショットを公開した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「今回の新番組収録はスタイリストさんではなく自前でコーディネートしましたよ」と自ら選んだ衣装を披露。番組側から「クラシックな空間に馴染（なじ）む、上品な大人っぽさと、華やかさを兼ね備えたセミフォーマルスタイル。海外の映画祭やファッションショーに招待されたゲストのような装い。」などの要望があった