アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は15日、この日に任期満了を迎えたパウエル議長を次期議長の就任宣誓までの暫定議長に任命したと発表しました。FRBは15日、この日に任期満了を迎えたパウエル議長を暫定議長に任命しました。次期議長のウォーシュ氏が就任宣誓を行うまでの一時的な措置で、過去の議長交代時の慣例に沿ったものだということです。パウエル氏はFRBの議長を2018年から2期8年務め、新型コロナ禍やウ