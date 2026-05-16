国会で憲法改正が議論され連日テレビ等で報道されている。参院選で隣接県を1選挙区とする合区の解消とか、緊急事態条項を作り国会議員の任期延長、総理の衆議院解散権の禁止、必要な場合の国民の行動制限とかが議論されているようだ。しかし憲法改正の本丸は、9条を改正し、自衛隊を正規日本軍とすることにある。 現日本国憲法は、戦後のアメリカなどによる日本占領下で昭和22年（1947年）5月3日に施行され本年5月で79年目を迎え