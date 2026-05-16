タレントのりんごちゃんが公開した、“別人級”の最新ショットに反響が寄せられている。【映像】りんごちゃん、15kg減のビフォーアフターや激変した姿2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。その結果、体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功した。2カ月後にも同じ番組でダイエット企