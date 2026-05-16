◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第17節福島―札幌（2026年5月16日とうスタ）J3福島は16日、ホームで札幌と対戦する。今季から加入したFW三浦知良（59）は2戦連続のベンチスタートとなった。前節10日の磐田戦で、カズは後半43分から途中出場し自身のJリーグ最年長出場記録を59歳2カ月14日に更新。チームは4―2で快勝して今季初の連勝を飾り「福島が歴史を積み重ねていく上で、大きな1勝」と喜んだ。第15節から中3日なが