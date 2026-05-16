１６日の新潟２Ｒで、小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が１番人気シュヴァルツシルトを勝利に導いた。外枠から好発を決め、相棒の気合いをつけながら逃げ争いに参加。最終的に２、３番手を運んで抜群の手応えで直線に向くと、右ステッキの鼓舞に応えて力強く抜け出した。今年のＪＲＡ１５勝目、通算８１勝目。地元・新潟での勝利に、小林美駒は「コーナーで外へ膨れるようになってしまいましたが、馬の能力に助けてもらい