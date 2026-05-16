夏の電気・ガス料金の補助などのため、高市総理が来週にも、補正予算案の編成を検討するよう指示する方針であることが分かりました。中東情勢によるエネルギー価格の上昇を受け政府は、ガソリンなどへの補助をおこなっているほか、夏場には、さらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助などもおこなう方針です。こうしたなか、高市総理はきのう、自民党の麻生副総裁らと今後の政権運営について協議していて、複数の政府・与