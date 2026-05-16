仕事中の飼い主さんに、お留守番してくれているお姉さんからLINEが…。ゴールデンレトリバーさんのまさかの要求と微笑ましい攻防が話題になっています。 思わずツッコミたくなるその光景は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：姉から突然のLINE→開いてみると『ご飯を催促する大型犬』が送られてきて…わかりやす過ぎる『表情』】 大型犬と