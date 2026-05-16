ベッセルイン浅草 つくばエクスプレスは、3月31日にリニューアルを完了した。リブランドオープン時に改装を行っていなかった客室について2025年12月から順次改装を実施していたが、3月31日に全173室の改装が完了した。客室構成を見直し、従来の175室からシングルルームを4室減室、スーペリアルームを2室増室した。客室は天井と壁のクロス、カーペットを張り替え、全室を靴を脱いで過ごすスタイルとした。ベッドやヘッドボード、デ