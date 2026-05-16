ベッセルイン八千代勝田台駅前は、2025年11月から順次進めていた客室と共用部の改装を、3月31日に完了した。客室はソファベッド付きツインルーム5室を新設した。全室に美容ブランド「ReFa」のドライヤーを導入し、靴を脱いで過ごすスタイルとした。天井や壁面クロス、カーペットを張り替え、テレビや照明も一新した。朝食会場は座席数を40席から53席に増やし、コンセントも新たに設置してコワーキングスペースとしても利用できるよ