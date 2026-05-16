新宿ワシントンホテルは、宿泊者専用ラウンジ「LOUNGE茶寮-SARYO-」を4月29日にオープンした。場所は本館3階。日本の伝統的な美意識や所作を体験できる「入口体験」をコンセプトにした。内装はアースカラーを基調とし、光と陰を対比させた。杉材を用いた茶室を中心に、ソファ席やテーブル席、ベンチシートなど全46席を設ける。カウンターではスタッフが抹茶を目の前で点てるほか、セルフサービスで菓子や茶、アルコールなどの飲み