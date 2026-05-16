三菱UFJニコスと同社フランチャイジー各社は、主に海外での外貨でのショッピング利用にともなう事務処理手数料（海外事務手数料）を税抜4.09％に改定する。海外事務手数料は、外貨でのショッピング利用代金を円貨へ換算する際に、請求に上乗せしている。海外での利用のほか、外貨建てのオンラインショッピングなどでも適用される。国際ブランドがVisa・Mastercardの場合、税込4.5％に、JCBは税込4.34%に、アメリカン・エキスプレス